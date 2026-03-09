İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu\'nun tehdidine savcıdan yanıt

İBB davasında ilk gün sona erdi, duruşma yarın devam edecek.

İBB YOLSUZLUK DAVASINDA İMAMOĞLU HAKİM KARŞISINDA

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davada 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün gerçekleştirildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 107 tutuklu sanık katıldı.

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, şarkıcı Ercan Saatçi ve gazeteci Ruşen Çakır'ın da aralarında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıklar ve sanıkların avukatları da duruşmaya geldi. İlk gün duruşma baştan sona gergin geçti. Duruşma yarına ertelendi.

İMAMOĞLU: BUNUN HESABINI VERECEKSİNİZ

salondan çıkarılmadan önce Ekrem İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. İmamoğlu mahkeme heyetine, "Buradan kaçarak gidersiniz. Bunun hesabını vereceksiniz." diye seslendi.

SAVCI: EKREM İMAMOĞLU YERİNİ BİL

Savcı ise İmamoğlu'na, "Ekrem İmamoğlu yerini bil." yanıtını verdi. İmamoğlu sözlerini, "Burası 86 milyon için kahramanlık yapan arkadaşlarımla doludur. Biraz mertliğiniz varsa bu insanları bırakın burada tek başıma benimle mücadele edin. Bu şekilde hakimlik yok. Yazıktır bu millete." şeklinde sürdürdü.

İMAMOĞLU'NA 2 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Rüşvet', 'Suç Gelirlerinin Aklanması', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi', 'Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma', 'Suç Delillerini Gizleme', 'Haberleşmenin Engellenmesi', 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Rüşvet Alma', 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma', 'İrtikap', 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama', 'İhaleye Fesat Karıştırma', 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet' ve 'Maden Kanunu'na Muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.