İBB İmar Daire Başkanı Gülten: 'Usulsüzlük Yapmadım'

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten'in Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Gülten ifadesinde, "Keyfi uygulamalar yaptığımız söylenmiş ise de daha önceden tek kişinin kullandığı bu yetki şu komisyon halindeki bir kurula aittir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten'in Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

"İhaleler ile ilgili olarak herhangi bir usulsüzlük yaptığımı kabul etmiyorum"

İfadesinde 2024 yılı Haziran ayından itibaren İBB encümen doğal üyesi olduğunu belirten Gülten, "Bu tarihten önce Gürkan A.'nın olmadığı zamanlar yerine vekaleten baktığım için yerine imza atmış olabilirim ancak hatırlamıyorum. Bu nedenle söz konusu raporlarda belirtilen ihaleler ile ilgili olarak herhangi bir usulsüzlük yaptığımı kabul etmiyorum. Gizli tanık 'ladin' ifadesi ile ilgili olarak ise mimari estetik ile ilgili olarak 2011 yılında Zeytinburnu'nda yapılan 16-9 isimli projenin Ayasofya'nın minareleri arasında görülmesi ile şehrin siluetini bozması sonucunda 2012 yılında tarihi yarım ada ve çevresindeki ilçelere ilişkin yapılacak yüksek yapılar ile ilgili plan notu, siluet onay şartı eklenmiştir. Ancak bu işleyiş birden fazla uzmanın farklı subjektif değerlendirmelerine sebep olduğu için 2020 yılında Mimari Estetik Komisyonu kurulmuştur" dedi.

"Keyfi uygulamalar yaptığımız söylenmiş ise de daha önceden tek kişinin kullandığı bu yetki şu komisyon halindeki bir kurula aittir"

Gülten ifadesinin devamında, "Ben o tarihten beri bu komisyonun üyesiyim. Serap Öbekçi (Etüt Projeler Daire Başkanı), Gürkan Akgül (Genel Sekreter Yardımcısı) en baştan beri bu komisyonun üyesidirler. Arif Gürkan Alpay (Genel Sekreter Yardımcısı) ve Kaan Sürmegöz (Emlak Yönetim Daire Başkanı) bu komisyona diğer arkadaşların yerine yaklaşık 2-3 yıl önce gelmişlerdir. Gizli tanık ifadesinde keyfi uygulamalar yaptığımız söylenmiş ise de daha önceden tek kişinin kullandığı bu yetki şu komisyon halindeki bir kurula aittir. Komisyon üyelerinin tamamı söz konusu iş ile ilgili teknik yeterliliğe sahip mimar şehir planlamacısı gibi meslek insanlarıdır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL