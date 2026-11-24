İstanbul genelindeki alışveriş ve ticaret merkezi otoparklarında "ilk 3 saat ücretsiz" kuralına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Kurala uymayan işletmelere son bir haftada 655 idari yaptırım tutanağı düzenlenirken toplam 2 milyon 426 bin 775 TL ceza uygulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 14 işletme otopark uygulamalarını mevzuata uygun hale getirdi.

İstanbul genelindeki alışveriş ve iş, ticaret merkezi otoparklarında ilk üç saatlik kullanımın ücretsiz olması gerekirken sahada yapılan denetimlerde bu kurala uymayan bazı işletmeler tespit edildi. İBB Zabıta ekipleri, karara aykırı ücret taleplerini tespit etmek amacıyla alışveriş merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında yaklaşık 50 alışveriş ve ticaret merkezinin kuralı ihlal ettiği tespit edildi. İşletmelerin, UKOME kararına aykırı şekilde ilk üç saat içinde otopark ücreti talep ederek İstanbulluları mağdur ettiği belirlendi. Denetimlerde son bir hafta içinde kurala uymayan ve İstanbulluları mağdur eden işletmelere yönelik 655 adet idari yaptırım tutanağı düzenlendi. Bu kapsamda toplam 2 milyon 426 bin 775 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Kurala aykırı uygulama yapan işletmecilere ve yönetimlere, kararına uygun davranmaları gerektiğini bildiren resmi yazılar gönderildi. Yürütülen bilgilendirme ve denetim çalışmaları sonucunda 14 alışveriş ve ticaret merkezi, ilk üç saatlik otopark kullanımının ücretsiz olduğunu gösteren tarife listelerini otopark girişlerine ve ödeme noktalarına asarak uygulamalarını mevzuata uygun hale getirdi.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) yürürlükteki kararı doğrultusunda alışveriş ve ticaret merkezi otoparklarında ilk üç saatlik kullanım ücretsiz olduğu ve bu kurala aykırı şekilde ücret talep eden işletmeler hakkında tespit tutanağı düzenlendiği, tutanakların, idari para cezası kararı alınmak üzere İBB Encümen Müdürlüğü'ne bildirildiği ve 2026 yılı itibarıyla araç başına 3 bin 705 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.