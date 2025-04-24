İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'un Avukatları Serbest Bırakıldı

İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ve avukatı Kazım Yiğit Akalın 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmanın şüphelilerinden İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından gözaltına alınmıştı. Avukat Kazım Yiğit Akalın'ın da aynı suçlamalardan gözaltına alındığı öğrenilmişti.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheliler, daha sonra aynı suçlardan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. İfadeleri alınan şüpheliler Kazım yiğit Akalın ve Serkan Günel hakkında tutuklama talepleri ayrı ayrı reddedilirken şüpheliler, yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL