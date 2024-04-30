İBB'nin açtığı su dolu çukurda hayatını kaybeden Edanur'un annesi, vatandaşlığa kabul edildi - Son Dakika
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İBB'nin açtığı su dolu çukurda hayatını kaybeden Edanur'un annesi, vatandaşlığa kabul edildi

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Küçükçekmece'de piknikte İBB'nin açtığı su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in annesi Nurcan Gezer'in Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı. Kimliğini almak için sabırsızlanan anne Nurcan Gezer, 'Çocuklar okula gitmek istiyordu, götüremiyordum. Hasta oluyorlardı hastaneye götüremiyordum. Artık götürebileceğim' dedi.

30.04.2024 17:13  Güncelleme: 17:17
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İBB'nin açtığı su dolu çukurda hayatını kaybeden Edanur'un annesi, vatandaşlığa kabul edildi

Çocuğunun ölümünün ardından Türk vatandaşlığına kabul edildiği haberini aldı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de piknikte İBB'nin açtığı su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in annesi Nurcan Gezer'in Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı. Kimliğini almak için sabırsızlanan anne Nurcan Gezer, "Çocuklar okula gitmek istiyordu, götüremiyordum. Hasta oluyorlardı hastaneye götüremiyordum. Artık götürebileceğim" dedi.

Menekşe sahilinde teyzeleri ile gittiği piknikte İBB'nin açtığı su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümü, ailesinin dramını da gözler önüne serdi. Türkiye'de doğup büyüyen anne Nurcan Gezer ve kardeşlerinin kimliğinin bulunmadığı, yıllarca Esenyurt'ta bir barakada yaşadıkları ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, medyada yer alan haberlerin ardından Nurcan Gezer'in durumu ile ilgili inceleme başlattı. Ailenin merakla beklediği haber, Edanur'un ölümünün adından geldi. Nurcan Gezer'in Türk vatandaşlığı başvurusu, kabul edildi.

Kararı memnuniyetle karşılayan Nurcan Gezer, "Babam Türk vatandaşı, annem yabancıydı. Annemin üzerine kayıtlıyım ben. Bu nedenle kimliğim yok. Kardeşlerimin de kimlikleri yok. Onlar da kimlik istiyorlar. Şimdi benim kimliğimin çıkarılacağını söylediler. Yıllardır çocuklarım okula gidemiyordu. Okul görüyorlar ve gitmek istiyorlardı. Hastalanınca çocukları hastaneye götüremiyordum. Kimlik çıkarılması için başvurulmuştu ancak hep ret yemiştik" ifadelerini kullandı.

Eşinin yanında olmasını istediğini söyleyen Gezer, "Ben acımı eşimle paylaşmak istiyorum. Ben eşimi yanımda istiyorum. Onun da yüreği yanıyor evladı ölmüş. Kimliğim olmadığı için ne görüşe gidebiliyordum ne de çocukları götürebiliyordum. Çocuklarla Esenyurt'ta çadırda kalıyorduk. Kışın bir soba kuruyordum ve bu şekilde yaşıyorduk. Çocuklar sürekli hasta oluyordu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB'nin açtığı su dolu çukurda hayatını kaybeden Edanur'un annesi, vatandaşlığa kabul edildi - Son Dakika

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