İBB Soruşturmasında 48 Şüpheli İfade Veriyor - Son Dakika
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İBB Soruşturmasında 48 Şüpheli İfade Veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 48 şüphelinin ifade işlemlerine başlandı. İkinci dalga operasyonda 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

29.04.2025 14:11  Güncelleme: 14:12
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İBB soruşturmasında gözaltına alınan 48 kişinin ifade işlemlerine başlandı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması çerçevesinde düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınan 48 şüphelinin ifade işlemlerine başlanıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma dahilinde; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumartesi günü yeni bir operasyon düzenlenmiş, ikinci dalgada 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltı kararı verilen 53 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 52 kişi gözaltına alınmıştı. 52 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. 52 şüpheli sağlık kontrollerinden sonra İstanbul Adalet Sarayına adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan 48 şüphelinin ise savcılıktaki ifade işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İBB Soruşturmasında 48 Şüpheli İfade Veriyor - Son Dakika

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