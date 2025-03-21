İBB Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 88'e Yükseldi - Son Dakika
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İBB Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 88'e Yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 88'e ulaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 88 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalar bulunuyor. Şüphelilerin savunmaları yarın adliyeye sevk edilmeleriyle başlayacak.

21.03.2025 15:27
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İBB'nin terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 88'e yükseldi: 2 ayrı dosyadan 8 ayrı iddiaya savunmalar sürüyor

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli Ertan Yıldız'ın yakalanmasıyla gözaltı sayısı 88'e yükseldi. Şüphelilerin 2 ayrı dosyadan 8 ayrı iddiaya savunmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 olan şüpheli sayısı, hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli Ertan Yıldız'ın yakalanmasıyla 88'e yükseldi.

88 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor

Emniyet işlemleri süren şüphelilerin haklarındaki suçlamalar için savunma yapmak üzere yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmalar kapsamında örgüt lideri iddiasıyla İmamoğlu'nun yanı sıra örgüt yöneticisi konumunda bulundukları öne sürülen şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız'ın da arasında bulunduğu 100 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından, ayrıca yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında ise 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan savunma yapmaları bekleniyor.

Suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak: Medya A.Ş.'de gerçekleştirilen suç unsuru olan iş ve işlemlerin savcılık bir suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor. Savcılık bu çıkar amaçlı suç örgütü liderinin Ekrem İmamoğlu olduğunu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız'ın da örgüt yöneticisi konumunda olduğunu iddia ediyor. Bu dosyadaki diğer 95 şüphelinin ise çıkar amaçlı bu suç örgütünün üyesi oldukları iddia ediliyor.

Rüşvet: Medya A.Ş. soruşturması kapsamında şüphelilerin, hali hazırda faal olan bir çok iş yerinden rüşvet talep ettiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında belediye encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı, rüşvet ve irtikap eylemleri neticesinde elde edilen gayrimenkullerin örgüt kasası olarak kullanılan iş adamlarının üzerine alındığı ifade ediliyor.

İrtikap: Şüphelilerin, usulsüz bağış toplama olayıyla ilgili olarak iş adamlarını para vermeye zorladıkları bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde "gizli kasa" diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları iddia ediliyor.

İhaleye Fesat Karıştırmak: İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğu, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler yapıldığı ifade ediliyor.

Nitelikli Dolandırıcılık: Örgüt üyelerinin hem kendi üzerlerine hemde SGKlı çalışanlarının üzerlerine kurdukları şirketlerle Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Medya A.Ş. Kültür A.Ş.'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları, aldıkları işlerin birçoğunun tamamlamadıkları, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları paraları kişilsel zenginleşmelerinin yanı sıra şuç örgütünün faaliyetleri doğrultusunca kullandıkları ifade ediliyor.

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme: İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde temin edilerek örgütün devamlılığı için kullanıldığı

PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek: Şüphelilerin bilerek ve isteyerek "kent uzlaşısı" faaliyetine iştirak ettikleri bu yapı içerisinde yer aldıkları, terör örgütü mensupları sempatizanlarının işe alındığı belirtiliyor.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Güvenlik, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 88'e Yükseldi - Son Dakika

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