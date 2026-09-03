İBB soruşturmasında yeni operasyon dalgası, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenirken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.