İBB soruşturmasında yeni operasyon dalgası, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İBB soruşturmasında yeni operasyon dalgası, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İBB soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenirken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Operasyon, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İBB soruşturmasında yeni operasyon dalgası, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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