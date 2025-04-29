Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya ve İSKİ Müdürü Şafak Başa için tutuklama talebi - Son Dakika
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Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya ve İSKİ Müdürü Şafak Başa için tutuklama talebi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya ve İSKİ Müdürü Şafak Başa'nın tutuklanması istendi.

29.04.2025 21:33
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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın tutuklanması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ederken; dün yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN ABİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki 2. dalga operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarda arasında Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya ve İSKİ Müdürü Şafak Başa da bulunuyor.

TUTUKLANMALARI İSTENDİ

Savcılıktaki işlemlerinin bitmesi sonrasıÖrgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 17 savcı tarafından ifadeleri alınan 30 şüpheli tutuklama, 18 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya ve İSKİ Müdürü Şafak Başa da tutuklanması talep edenler arasında yer aldı.

CEVAT KAYA KİMDİR?

Cevat Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karışı Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi. İş insanı olarak tanınan Kaya, Ağustos 2024'te TFF Dış İlişkiler Kurulu'na atanmıştı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya'nın istifasını istemesinin ardından Kaya, istifa etti.

NE 0LMUŞTU?

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da operasyon düzenlemiş, 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alınmıştı. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda 5 kişi daha gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 52'ye ulaşmıştı.

Dilek İmamoğlu\'nun ağabeyi Cevat Kaya ve İSKİ Müdürü Şafak Başa için tutuklama talebi

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Son Dakika 3.Sayfa Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya ve İSKİ Müdürü Şafak Başa için tutuklama talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Barış Yılmaz:
    Savcı onların ne olucak istedikleri gibi tutuklama isterler iftiralarla susturmaya çalılıyorlar delil yok bir şey yok bütün mevzu adaylığını koydu diye Allahın İzni İle Umarım Çıkar Ekrem Başkan 23 60 Yanıtla
    İlhan Alici:
    Sana dokunmuş belli adamlar soygun yapsın kamera kapatsın sen hala gel savunma yap burdan 3 0
    Erkan Toprakhisar:
    bu kadar kör ve sağır olmaya gerek yok daha hangi delil seni ikna edebilir. Adam çıkıp itiraf ediyorum ben çaldım dese. siz halen yok öyle birsey diyecek tipler olmuşsunuz 3 0
    İlhan Alici:
    Niye savcı keyfine göre mi yapıyor adamlar kamera kapatıp soygun yapıyorlar ve herşey delil tespitli kimse kimseyi keyfine içeri atmaz bunlar bir şebeke şimdi hadi ordan sana dokunmuş belli 2 0
  • 220198:
    dilek hanimin abisi mi ? ulan nasil bi orgutlesmise bu 45 21 Yanıtla
  • Osman A:
    Teşkilatı iyi kurmuşlar. 49 14 Yanıtla
  • selami inel:
    Türkiye fetöden kurtuldum sanıyor daha beter bir oluşum var gibime geliyor 55 5 Yanıtla
    199715:
    Fetöden kurtulduk mu? Fetö kimlerdi? Hiçbiri yok değil mi? Daha beter oluşumu görmüyor musun? 0 0
  • Erkan Toprakhisar:
    Ne yaptınız siz böyle.. sülalece mi istanbulu yediniz.?? 42 13 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    La Akp koşmuş yorum yapıyor gidip 4 bakanınızı ilk sorgulayın bakanların oğullarını sorgulayın çaldıkları paraları sattıkları fabrikaları sorgulayın açlıktan millet borç istiyorsunuz ama Akp laf söyletmiyorsunuz birde yalan haberlere yorum yapıyorsunuz 24 28 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    fena çalmışlar daha hapisten çıkamazlar 39 12 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    CHP şebekesi kamara kapatıp soygun yapsın hala birileri çıkıp devletin savcısı keyfi muamele yapsın desin niye devlet bize karışmıyor demek suçumuz yok devletin savcısı kimseyi boşuna almaz bazılarına dokunmuş belli 25 8 Yanıtla
  • Talat Keskin:
    Eko diğer belediye başkanlarının sus payının vermeyince hepsi ekoyu şikâyet etti İstanbul lu Ekrem e çalışmış 128 milyar nerde diyenler parayı calanlardir 17 5 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    ne çok satılık troll bozuntusu var 9 8 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Sülalecek kokuşmuş bunlar, tıpkı chp gibi 8 4 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Ekrem İmamoğlu'nun eşinin abisi vs diye yazılır Ekrem İmamoğlu'nun karısının abisi diye sokak dili hoş değil... 4 4 Yanıtla
  • Kadir Palut:
    karı koca İstanbul'u soyan tarihin en büyük hırsızlarıdır bunlar. yarında bunları tutan seçmen sayesinde Türkiye'yi soymazsa bende birşey demiyorum. destekleyen ve bile bile bunlara oy veren bu vebale ortaktır. ben hakkımı âhirette soracağım.. 1 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ekrem imamoglunun sunnetcisinide tutuklayın, parasız sünnet etmiş. Ulan ülkeyi ve yargıyı ne hale getirdiniz ya .Afrika'daki kabile böyle yönetilmez 0 1 Yanıtla
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