Dilek İmamoğlu\'nun ağabeyi Cevat Kaya ve İSKİ Müdürü Şafak Başa için tutuklama talebi

Barış Yılmaz:

Savcı onların ne olucak istedikleri gibi tutuklama isterler iftiralarla susturmaya çalılıyorlar delil yok bir şey yok bütün mevzu adaylığını koydu diye Allahın İzni İle Umarım Çıkar Ekrem Başkan

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İlhan Alici: Sana dokunmuş belli adamlar soygun yapsın kamera kapatsın sen hala gel savunma yap burdan 3 0

Erkan Toprakhisar: bu kadar kör ve sağır olmaya gerek yok daha hangi delil seni ikna edebilir. Adam çıkıp itiraf ediyorum ben çaldım dese. siz halen yok öyle birsey diyecek tipler olmuşsunuz 3 0