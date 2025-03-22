İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında el konulan kasalardan 15 milyon liralık mal varlığı çıktı - Son Dakika
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İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında el konulan kasalardan 15 milyon liralık mal varlığı çıktı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, savcılığın talimatıyla aralarında Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da bulunduğu 7 şüphelinin el konulan banka kasalarında 15 milyon liralık mal varlığı çıktı.

22.03.2025 15:03  Güncelleme: 15:16
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında el konulan kasalardan 15 milyon liralık mal varlığı çıktı

EL KONULAN KASALARDAN 15 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında çeşitli bankalarda aralarında Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da bulunduğu şüphelilere ait el konulan kasalar, savcılık talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince açıldı. Kasalardan 15 milyon liralık mal varlığı çıktı.

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında el konulan kasalardan 15 milyon liralık mal varlığı çıktı

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında çeşitli bankalarda, şüphelilerden Murat Ongun'un 2, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal'ın 1, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in 1, BVA firması sahibinin Murat Kapki'nin 2, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın 1 kasası olduğu tespit edilmişti. Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA/ İHA

İBB\'deki yolsuzluk soruşturmasında el konulan kasalardan 15 milyon liralık mal varlığı çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında el konulan kasalardan 15 milyon liralık mal varlığı çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Alparslan:
    yaw 15 milyon dedgnz şey 2 tane daire ediyor İstanbul'da sanki 128 milyar doları burada bulduk der gbi haber yapionuz 40 18 Yanıtla
  • İlkay Kazak:
    yaaa bir tane savcı hakim 128 milyar doları sormadı ya ozamanlar savcı 25 9 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    15 Milyon bu devirde para mı olm ? siz manyak mısınız ? 16 6 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    1 ev parası çıkmamış yani, hükümet İBB bin parasına el koyma ya and içmiş 12 8 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    yine gümledi bişey bulamadı feto talebeleri adamın düğününden kalan çeyrekler 15 milyon eder avanaklar kumpas sayesinde altının gr 4000 tl oldu bunlarla suç üretemezsiniz 13 3 Yanıtla
  • Sevinç Ak:
    herkes 128milyon dolara odaklanıyor da kimse 430milyar Euro paranın çin bankasinda, 170 milyar euronun Bulgaristan bankasında fon parası olarak neden havada bekletildigini sormuyor... 8 3 Yanıtla
  • Serkan Güler:
    milyar dolarları çalıp sefa içinde yaşarken namuslu insanların para kasasındaki 15 milyona mi taktiniz ? sizin gibi hırsızlık parası biriktirseler amerikaya kaçırırlardı zaten bu haberlere inanan ahmaktir açık net 4 5 Yanıtla
  • Murat Çokeker:
    2 daire parası çokmuş gerçekten 7 2 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    rte non kasalri nerede 4 4 Yanıtla
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