İBB'ye Yönelik Soruşturmada 15 Milyon TL'lik Mal Varlığına El Konuldu

İBB'ye yönelik soruşturmada şüphelilere ait 15 milyon TL mal varlığına el konuldu

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ait 20 kiralık kasa kontrol edilirken, toplam 15 milyon liralık mal varlığına da el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 90 şüpheli hakkında "terör ve örgütlü suçlarla" ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere ait 20 kiralık kasa polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Kasaları kontrol edilen şüphelilerin 15 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu.