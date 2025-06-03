İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler savcılıkta ifade vermeye başladı
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik 5. dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 36 kişinin savcılık ifadelerinin alınmasına başlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken, gözaltına alınan 36 kişi Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmişti. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu şüphelilerin, savcılıkta ifade işlemlerine başlandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonunda Gözaltılar Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?