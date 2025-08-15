İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 44 Gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı iddia edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin 'çıkar amaçlı suç örgütü yönetme', 'irtikap', 'rüşvet', 'kamu kurumu zararına dolandırıcılık' ile 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarının şüphelisi İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı olarak örgütün sosyal medya yapılanmasında yer aldıkları öne sürüldü.

Soruşturma çerçevesinde Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı iddia edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 35 şüpheli daha tespit edildi. Güney'in de arasında bulunduğu toplam 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL