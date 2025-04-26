İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 47 Gözaltı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 47 şüpheli daha gözaltına alındı

İSKİ Genel Müdürü ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı gözaltında

İSTANBUL - İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli hakkındaki yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden, aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüpheli hakkındaki yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler ise şu şekilde: Zeynep Ayten Gözdem Ongun, Turan Aydoğan, Şafak Başa, Adem Şanlısoy, Elçin Karaoğlu, Mehmet Şahin, Onur Soytürk, Erdinç Çolak, Onur Aldı, Hakan Karaköse, Meral Çakır, Dursun Balcıoğlu, Kadriye Kasapoğlu, Mete Mağden, Cevat Kaya, Rasim Kaya, Melih Geçek, Naim Erol Özgüner, Yakup Öner, Ali Rıza Akyüz, Çağlar Türkmen, Turgut Tuncay Önbilgin, Arif Gürkan Alpay, Murat Yazıcı, Mehmet Çakılcıoğlu, Serap Öbekci, İhsan Yılmaz, Ali Ayçiçek, Fatih Özçelik, Begüm Çelikdelen, Engin Ulusoy, Murat Selvi, Nurten Uğursoy, Ramazan Gülten, Hülya Kırlıkova, Yeşim Özay, Oya Özinan, Mustafa Kemal Özcengiz, Onur Can Tekbaş, Hakan Aplak, Faik Özberk, Gökhan Köseoğlu, Metin Bal, Nazan Başelli".