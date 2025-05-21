İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren şüpheliler hafriyat ve döküm yapılmasına ilişkin konuştu - Son Dakika
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren şüpheliler hafriyat ve döküm yapılmasına ilişkin konuştu

21.05.2025 16:36
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren şüpheliler hafriyat ve döküm yapılmasına ilişkin konuştu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 şüpheli Savcılığa...

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren şüpheliler hafriyat ve döküm yapılmasına ilişkin konuştu

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 şüpheli Savcılığa verdikleri ifadelerde hafriyat ve döküm yapılmasına ilişkin konuştu. Şüpheli genel müdür, "Çalışma kapsamında alana döküm işlemleri yapılmaktadır ancak bu dökümleri fiş veya fatura karşılığı yapılıp yapılmadığı konusunda bir bilgim yoktur" dedi.

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'na ait şirkette genel müdür olarak görev yapan Yağmur Cansu Y. ile müdür yardımcısı olarak görev yapan Adem B. 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade verdi.

"Sahada İBB ile ilk görüşmeleri maden işletmek üzere yapmıştık ancak hafriyat, döküm işlemleri sonradan gelişen derin ıslahı ve yol yapımı kapsamında gelişmiştir"

Kimlik tespitinde harita mühendisi olduğunu da belirten şüpheli Yağmur Cansu Y., ifadesinde Güney Cebeci sahasının satın alınması, oradaki payların pay sahipleriyle yapılan görüşmelerin bir çoğunda bir fiil bulunduğunu söyleyerek, "Güney Cebeci döküm sahasında MAPEK onaylı protokol kapsamında birçok faaliyet yürütülmektedir. Bu faaliyetlerden birisi de dolgu sahası çalışmasıdır. Bu çalışma kapsamında alana döküm işlemleri yapılmaktadır ancak bu dökümleri fiş veya fatura karşılığı yapılıp yapılmadığı konusunda bir bilgim yoktur. Yine bu döküm sahasına gelen kamyonların nereden geldiği veya kimler tarafından yönlendirildiği hakkında da bir bilgim yoktur. Murat Gülibrahimoğlu ve İbrahim Bülbüllü'nün Güney Cebeci maden sahasının satın alınma süreçlerinde tanıştıklarını biliyorum. Bu süreçlerin tamamında İbrahim Bülbüllü buradaydı. Fatih Keleş ise sonraki süreçlerde gördüğüm bir şahıstır ancak bildiğim kadarıyla her iki şahsı da İBB veya İSFALT bu maden ocağına yönlendirildi diye biliyorum. Biz bu sahada İBB ile ilk görüşmeleri maden işletmek üzere yapmıştık ancak hafriyat, döküm işlemleri sonradan gelişen derin ıslahı ve yol yapımı kapsamında gelişmiştir" dedi.

"Kendilerini İSFALT'ın yönlendirdiğini biliyorum, bu şahıslara huzur hakkı olarak ödemeler yapılmaktaydı"

Şüpheli Adem B. ise ifadesinde, Kuzey İstanbul Gayrimenkul ve Danışmanlık A.Ş. firmasında çalıştığı zaman firmanın 2021 yılında Kuzey Cebeci Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 20'lik payını, Güney Cebeci Madencilik Ticaret A.Ş. firmasının ise yaklaşık yüzde 70'lik devrini aldığını belirterek, "Hisseler devir anılırken Murat Gülibrahimoğlu'nun bir toplantıda 'ben burada emanetçiyim, bu hisselerin tamamını İSFALT'a devir etmek üzere alıyorum' dediğine şahit oldum. Bu firmaların diğer hissedarları İSFALT A.Ş. idi. İbrahim Bülbüllü ile Fatih Keleş'in Murat Gülibrahimoğlu ile ilişkileri hatırladığım kadarıyla 2021 yılının sonralarına doğru başlamıştır. Kendilerini İSFALT'ın yönlendirdiğini biliyorum. Bu şahıslara elden para verildiğine şahit olmadım ancak huzur hakkı olarak ödemeler yapılmaktaydı. Güney Cebeci'de agrega (betonun ham maddelerini oluşturan kum ve çakıl karışımı) satışı yapılır. Bu alana dışarıdan herhangi bir döküm yapılmamaktadır ancak bildiğim kadarıyla bu bölgeye yakın bir alan olan yerde İSFALT'ın sütre yapım işi kapsamında döküm işleri yapılıyor. Bu işe ilişkin herhangi bir ihale olup olmadığını bilmiyorum. Burada Kuzey İstanbul Modern firmasının kantarları var ve fişlerde bu şirket tarafından kesilmektedir. Bu alanda İSTAÇ'a müşavirlik bedelleri ödenmiştir, hatırladığım kadarıyla bu miktar en son aylık olarak 400 bin lira civarındaydı. Bu alan ile ilgili hafriyat döküm izni var diye biliyorum ancak herhangi bir evrak gördüğümü hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

"125 milyon lira şirketin yarısının devri için para göndermişti ancak herhangi bir devir işlemi yapılmadı"

Şüpheli Adem B. ifadesinin devamında, bildiği kadarıyla Gülibrahimoğlu'nun gizli bir ortağının olmadığını söyleyerek, "Ancak 2024 yılı Kasım ayı içerisinde Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu'nun şahsi hesabına 125 milyon lira şirketin yarısının devri için para göndermişti ancak herhangi bir devir işlemi yapılmadı. Bu şirketin değerlemesi de tahminlerimce 7-8 milyar lira arasındadır. Bizim şirketimizin kendi muhasebe birimi vardı ancak 2 şahıs 2021 yılı sonrasında dahil oldular, dahil olma süreçleri ile ilgili net bir isim veremem. Fakat bildiğim kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yakın şahıslardır. Ben herhangi bir suça dahil olmadım. Herhangi bir örgüt ile de bağlantım yoktur. Maaşla çalışan bir personelim. Bunun dışında herhangi bir gelir de elde etmedim. Gayri resmi ve gayri hukuki hiçbir iş ve eylem içerisinde bulunmadım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren şüpheliler hafriyat ve döküm yapılmasına ilişkin konuştu - Son Dakika

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