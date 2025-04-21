İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında iş adamı ifade verdi

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iş adamı Adem Kameroğlu 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Kameroğlu ifadesinde, iki ayrı inşaat projesinin ruhsatı için İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın kendisinden 1 villa ve 4 daire istediğini iddia ederek, "Belediye kendi elindeki imkanları ve yetkileri böyle kötüye kullanarak, bende yaptıkları gibi iş yapan kişileri taleplerini karşılamaya zorladılar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında özel bir şirketin yönetim kurulu başkanı olan Adem Kameroğlu, 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Önceki ifadesinde gerçekleri söylemediğini, şimdi samimiyetiyle yanıt vereceğini söyleyen Kameroğlu, 15 Nisan tarihinde ifadesini verdiğini ancak ifadesinde gerçekleri söylemediğini belirterek, "İş insanı olduğum için belediyenin elindeki yetkileri şahsıma yönelik kötüye kullanabileceğini düşündüm, işin ciddiyetini de bilmiyordum. Ne diyeceğimi de olayın etkisiyle bilemedim ancak önceki ifademde, ifade sırasında tarafıma sorulan konulara tüm samimiyetimle yanıt vereceğim" dedi.

"Belediyeye yapmış olduğum müracaatlar sırasında belediye görevlileri bu konuda Tuncay Yılmaz isimli kişiyle görüşmem gerektiğini söylediler"

İfadesinde Kameroğlu, "2016 yılında Beylikdüzü Derviş Eroğlu Caddesi'nde bulunan halihazırda üzerinde 'Metro Home' isimli sitenin bulunduğu arsalarıma imar almak için Beylikdüzü Belediyesine başvurdum. Projemi çizmiş ve harçlarımı yatırmıştım ancak uzun bir süre geçmesine rağmen inşaat ruhsatım verilmedi. O sırada 2013 yılında başlayan, Büyükçekmece sınırlarında bulunan 'Pelican Hill Ihlamur Evleri' isimli projem devam ediyordu. Belediyeye yapmış olduğum müracaatlar sırasında belediye görevlileri bu konuda Tuncay Yılmaz isimli kişiyle görüşmem gerektiğini söylediler. O sırada kendisini tanımıyordum. Hangi konuda görüşeceğimi de sordum, bir şey söylemediler" şeklinde konuştu.

"Yasal haklarımı alamayacağım ve belediyenin bana zorluk çıkaracağından korktuğum için teklifi kabul etmek zorunda kaldım"

Kameroğlu, "Şirket çalışanlarımı görüşmeleri için Tuncay Yılmaz'a gönderdim. Yaptıkları görüşme sonrasında bana Yılmaz'ın belediyeye yapmış olduğum inşaat ruhsatına karşılık Ihlamur Evleri'nde bir tane villa seçeceklerini ve bunun karşılığında ruhsatımın verileceğini söylemiş. Ben de yasal haklarımı alamayacağım ve belediyenin bana zorluk çıkaracağından korktuğum için teklifi kabul etmek zorunda kaldım. Ihlamur Evleri'nin inşaat sürecinde Tuncay Yılmaz, projede olmayan ekstra ve lüks taleplerde bulundu. İstediği şeyleri yerine getirdim. Villanın beyaz eşyaları, mobilyaları, havuz ve peyzajı dahil olmak üzere projede olmayan, istedikleri her şeyi alarak villayı kendilerine teslim ettim" diye konuştu.

"Taleplerini karşılamazsam iskanı vermeyeceklerini bildiğim için Necati Özkan'a 4 daire vermek zorunda kaldım"

O dönem yaklaşık 600 bin liraya yakın masraf yaptırıldığını söyleyen Kameroğlu, "Villanın değeri 1 milyon 500 bin lira olduğu gösterildiğinde harcadığım tutarın büyüklüğü anlaşılacaktır. Villa bittikten sonra devri Ekrem İmamoğlu'na ait SSB İnşaat üzerine yaptım. Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da villayı kontrol etmek için siteye geldiler. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu da zaman zaman bu villada kalıyordu. Villanın devrini İmamoğlu'na ait şirkete yaptığımda, şirket hesabına peyderpey toplamda 1 milyon 500 bin lira para gönderildi. Gönderilen bu paralar her defasında çekilip, Tuncay Yılmaz'a elden teslim edilmiştir. Ayrıca Metro Home'un iskanını alabilmek için Tuncay Yılmaz 4 daire karşılığında iskan alabileceğimi söyledi ve beni Necati Özkan (şüpheli) isimli şahsa yönlendirdi. Özkan'la protokol yaptık. İnşaatım da bitmek üzereydi ve iskan başvuru aşamasındaydı. Taleplerini karşılamazsam iskanı vermeyeceklerini bildiğim için Necati Özkan'a 4 daire vermek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

"Belediye kendi elindeki imkanları ve yetkileri böyle kötüye kullanarak, bende yaptıkları gibi iş yapan kişileri taleplerini karşılamaya zorladılar"

İfadesinin devamında Kameroğlu, "O dönem Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi olan Fatih Keleş (İBB Spor Kulübü Başkanı-şüpheli) yanıma gelerek, 'Başkanın selamı var, Beylikdüzü Voleybol Takımı'na sponsor olacaksın.' dedi. Ben de bu sözün ne anlama geldiğini bildiğim için tekliflerini kabul etmek zorunda kaldım. Üç sene boyunca Beylikdüzü Voleybol Takımı'nın ana sponsoru oldum ancak aramızda herhangi bir protokol yapmadık. Üç sene boyunca yaklaşık 12 milyon liraya yakın para verdim. Bu paranın yaklaşık 4 milyonunu Fatih Keleş şirketimize gelip peyderpey elden aldı. Metro Home'daki dairelerin satışı sırasında yönlendirdikleri kişiler için yüksek indirimle daire vermemi istiyorlardı. Bazı dairelerin fiyatını yarı fiyatına indirmek zorunda kaldım. Bölgede iş yapan çoğu müteahhit de benim yaşadıklarımı yaşamıştır. Kimse parasını ya da taşınmazlarını kendi isteğiyle vermez. Belediye kendi elindeki imkanları ve yetkileri böyle kötüye kullanarak, bende yaptıkları gibi iş yapan kişileri taleplerini karşılamaya zorladılar. Bu nedenle anlattığım olayların mağduru durumundayım. Uzun zamandan beri inşaat da yapmıyorum." Ekrem İmamoğlu'nu da en son 2019 yılında bir törende gördüm. Bu tarihten sonra kendisiyle hiçbir temasım da olmamıştır. Halihazırda da iş yapan birisi değilim" dedi. - İSTANBUL