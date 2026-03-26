Muhittin Böcek'in 2 şoförü tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gözaltına alınan 2 şoförü, İstanbul'da sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' da dahil çok sayıda suça yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in 2 şoförü hakkında, İBB soruşturmaları doğrultusunda gözaltı kararı verilmişti. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 2 şüpheliyi dün Antalya'da gözaltına almıştı. Antalya'da gözaltına alınan şüpheliler, gece saatlerinde İstanbul'a getirilmişti. İşlemleri için İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - İSTANBUL