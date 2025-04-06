İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Kaan Ketenci Adliyeye Sevk edildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Kaan Ketenci adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan reklam firması sahibi Kaan Ketenci adliyeye sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan reklam firması sahibi Kaan Ketenci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisi tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülmüştü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ketenci, adliyeye sevk edildi.
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