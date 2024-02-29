İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis memurlarına yaka kamerası takılacağını açıkladı

Türk Polis Teşkilatı'nın kamuoyunda şeffaflığını artırmak ve vatandaş ile polis arasında yaşananların kayıt altına alınması için dikkat çeken bir karara imza atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir canlı yayında, 2025 yılında polis memurlarına, uzaktan takip edilebilecek şekilde yaka kamerası takılacağını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, polisin vatandaşa daha iyi hizmet verebilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. İstanbul'da trafik polislerinde uygulanan yaka kamera sisteminin Türkiye genelinde kullanımına başlanacak. Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında verdi.
Yerlikaya, "2025'te tüm polislere yaka kamerası takılacak. Polisle vatandaşın arasındaki konuşmaların tamamında benim polisimin, benim jandarmamın tutum ve davranışları kayıt edilecek." açıklamasında bulundu.
ASELSAN tarafından geliştirilen sistemle yaka kamerası sadece yaşananları kayıt altına almakla kalmayacak. Yüz tanıma sistemi sayesinde görüntüler merkezden izlenecek ve şüpheliye anında müdahale edilebilecek. Yaka kamerasıyla birlikte, polise karşı yapılan şikayet, iddia ve performanslar değerlendirilebilecek.
Bakan Yerlikaya, "Aynı şey vatandaş için de geçerli. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? sözü kaydedilecek. Herkes bilecek ki Türk polisi kayıtlıdır. ASELSAN yapacak bunu. Daha yeni görüşme yaptım. ASELSAN bu kameralara yüz tanıma sistemi getirdi. Evraklarına bakarken, merkezden kamerayı izleyenler hemen aranan kişiyse müdahale edecek." ifadelerini kullandı.
Yaka kamerası sayesinde pek çok asılsız iddia, iftira ortadan kaldırılarak akıllardaki soru işaretleri giderilecek.
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