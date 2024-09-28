Serhat Akın'a silahlı saldırıda yeni gelişme: 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Serhat Akın'a silahlı saldırıda yeni gelişme: 2 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol yorumcusu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırı hakkında bilgi verdi. Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde gerçekleşen olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları neticesinde, olayın faili olduğu düşünülen kişilerin E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. olduğu belirlendi. Yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen E.Ü. ve M.A. yakalandı. O.M. ve O.D.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

28.09.2024 15:08
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, şimdilerde ise futbol yorumcusu olan Serhat Akın, Beykoz'da yaptığı program sonrasında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

2 KİŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde:

Olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Serhat Akın\'a silahlı saldırıda yeni gelişme: 2 kişi yakalandı

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Son Dakika 3.Sayfa Serhat Akın'a silahlı saldırıda yeni gelişme: 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Fenerbahçe futboldan anlamayan iki tane zenginin elinde oyuncak oldu. Serhat gerçek bir fenerli. Programlarda üzüntüsünü dile getirip hep kendini paralıyor. Birileri gibi yalaka olmuyor. Bedelini böyle ödedi. 91 10 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    2 GÜN SONRAMI SERBEST 2 AY SONRAMI SERBEST ???? 0 0
    okan köksoy:
    Sen çok anlayan birisin sanırım. Sana bu yorumu yaptırmak için diğer takımlar yaptırmış olmasın? 0 0
  • ferhat eser:
    5saraylı ender fenerbahçeli olmuş gene bi çizgin olsun bir gün geseli birgin fb lisiniz 6 44 Yanıtla
  • ferhat eser:
    un değirmeni senin kadar hızlı dönmüyor ender ne yanar döner adamsın hangi takımı tuttuğun belli değil senin 6 32 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Serhat Akın ne kadar fenerbahçe forması giymiş olsada fenerbahçe düşmanıdır.bir takımı eleştir hemde sonuna kadar ama hakeret etme, taraftarı galyana getirmemeye çalışmak eleştiri değil camiayı bölmektir 4 32 Yanıtla
  • Göksel Tuygun:
    Ferhat feneve yalakası olan sensin sürekli cimboma sallıyorun bir dur artık 22 10 Yanıtla
  • Ugurcan Samaras:
    Geçmiş olsun Allah şifa versin, doğruları söylediğin için birileri rahatsız oluyor .sen adam gibi bir adamsın 22 1 Yanıtla
  • Erdal Hazar:
    Gerçekler acıdır tabiki bir günahı olacak 9 1 Yanıtla
  • Ferhat Eser:
    Sallayın şu 8tqşlı ferh4tı ciddiye 4lm4yın 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Serhat Akın'a silahlı saldırıda yeni gelişme: 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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