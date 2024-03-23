İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-15' operasyonlarında 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-15' operasyonlarında 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Kilis, Sakarya ve Samsun'da gerçekleştiğini belirtti. Yerlikaya paylaşımında İstanbu'da 13, Aksaray'da 3, Bolu'da 1, Gaziantep'te 2, Kilis'te 1, Sakarya'da 2, Samsun'da 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-15' operasyonlarında 24 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Diyarbakır ve İstanbul'da 'sazan sarmalı' yöntemiyle oto dolandırıcılığı yapan çete çökertildi. 20 şüphelinin tutuklandığı operasyonda 9 milyon 200 bin TL'lik malvarlığına el konuldu. Dolandırıcılık yöntemi, Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filmini aratmadı.
Diyarbakır ve İstanbul'da faaliyet gösteren bir çete, sazan sarmalı yöntemiyle oto dolandırıcılığı yaparken yakalandı. Operasyonda 20 şüpheli tutuklandı ve 9 milyon 200 bin TL'lik malvarlığına el konuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir şüphelinin elde ettiği parayı dövize çevirdiği anlar da yer aldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 60'ı aşarken 100'den fazla yaralı da hastanelerde tedavi altında bulunuyor. Saldırıya tepkiler dinmiyor.
Şişli'de polis memurunun şehit olduğu feci kaza kamerada İstanbul'un Şişli ilçesinde bir polis memuru meydana gelen kazada şehit oldu.
İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana gelen kazada bir polis memuru hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan anları ise şoke etti. Olay, Şişli Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi'nde meydana geldi. İki polis memuru motosikletleriyle virajı alamayarak bariyere çarptı. Şehit olan polis memuru için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenlenecek.
Erzurum'da iftar saatinden sonra başlayan yoğun kar yağışı ve buzlanma, birçok trafik kazasına neden oldu. Erzurum-Çat Karayolu Şehir Hastanesi kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralanırken, kaza sonrası gelen ambulans da kaza yaptı. Polis ekipleri yolları trafiğe kapatırken, 48 aracın karıştığı 17 ayrı kaza sonucunda toplamda 12 kişi yaralandı.
Erzurum'da iftar saatinden sonra başlayan ve etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası buzlanan yollarda çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Erzurum-Çat Karayolu Şehir Hastanesi kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında onlarca araç hasar görürken 9 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası yaralılar için gelen ambulans da kaza yaptı. Polis ekipleri Şehir hastanesine çıkan yolları trafiğe kapatırken tipi şeklinde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Toplamda 48 aracın karıştığı 17 ayrı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Malatya'da çıktığı ağır hasarlı binanın 1'inci katından düşen bir kişi yaralandı. İpek Caddesi üzerinde bulunan binaya çıkan M.K., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aşağı düştü. Olayın fark edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'da direksiyon hakimiyeti kaybeden motosikletlinin kaldırıma çıkıp elektrik direğine çarpması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan genç kız yaralandı. Kazada alkollü olduğu ve ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edilen sürücüye para cezası uygulandı.
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