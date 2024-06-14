İçişleri Bakanı, çakarlı araçla yarışmaya giden sürücüye ceza uygulandığını açıkladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 yarışmacının bir yarışma programına çakarlı araçla gittiğinin tespitinin ardından sürücüye idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivil Trafik ekiplerimizin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan 'Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi' haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda bu araç sürücünün ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen bir araca taktığı ve kullandığı tespit edilmiş ve yakalanmıştır. Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür. Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Usulsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA