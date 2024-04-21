İçişleri Bakanı: DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 36 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 ilde gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-27' operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-27' operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya sosyal medya medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu; İstanbul'da sosyal medya platformu 'X' hesabı üzerinden finans faaliyetleri yürüten bir şahsa para gönderdikleri ve terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 15 şüpheli yakalandı. Kayseri'de geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgüt içerisinde yaralanan şahıslara ilaç ve malzeme temin eden 5 şüpheli yakalandı. İzmir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 14 şüpheli yakalandı. Eskişehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı."

Bakan Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu; pompalı tüfekler, ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu bildirdi. - ANKARA