İçişleri Bakanı: Mahzen-8 Operasyonunda Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-8" operasyonunda elebaşılığını Agit Akan'ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda Balıkesir merkezli 4 ilde jandarma tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-8" operasyonunda elebaşılığını Agit Akan'ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde MASAK ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Balıkesir merkezli Adana, İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, silah ve mühimmat ticareti yaptıklarının tespit edildiğini kaydetti. Bakan Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu 21 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığını, MASAK'ı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Kızıllı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde oyun oynamak için dışarıya çıkan ve eve dönmeyen 15 yaşındaki çocuk, gece geç saatlerde bulundu. Anne Şerife Macit'in çocuğunu bulamayınca okuluna giderek ağlaması yürekleri dağladı. Polis ve mahalle sakinleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Yusuf Macit, devlet hastanesinde bulundu.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eskort, kaparo ve internet dolandırıcılığı suçlarına karışan şebekelere düzenlediği 3 ayrı operasyonla darbe vurdu. Operasyonlarda 46 kişi gözaltına alındı, 39 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan A.D. ve R.C. isimli şahısları yakaladı. A.D. 6 yıl 3 ay, R.C. ise 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman'ın ilçe kırsalında bulunan bir bağ evinde ruhsatsız tabanca ile av tüfeği olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 74 mermi ve 32 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-11' operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız silahlar, döviz ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-11' operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen 'MAHZEN-8' operasyonlarında Agit Akan'ın liderlik ettiği suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda elebaşının da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen 'MAHZEN-8' operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.
Eskişehir'de 190 kilometre hızla trafik levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, aracın motoru 100 metre ileriye fırladı. Kaza, sabaha karşı 04.00 sıralarında Eskişehir-Ankara Karayolu 6'ncı kilometresinde bulunan Kobi Sanayi Sitesi yol ayrımında meydana geldi. Yaşar Demiryürek (55) isimli sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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