İçişleri Bakanı: Sadettin Pahsa'nın Elebaşılığını Yaptığı Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Sadettin Pahsa'nın Elebaşılığını Yaptığı Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen 'Kuyu-18' operasyonları sonucunda Sadettin Pahsa'nın elebaşılığını yaptığı suç örgütünün çökertildiğini ve 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

16.08.2024 08:26
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen "Kuyu-18" operasyonları ile elebaşılığını Sadettin Pahsa'nın yaptığı suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşının da içinde olduğu 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa ve İstanbul'da "Kuyu-18" operasyonları düzenlendi. Yapılan çalışmalarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kendilerine haraç vermeyen iş adamlarını darp ve tehdit ettikleri, iş yerlerini kurşunladıkları, sözde mahkeme kurup şahıslar arasındaki alacak verecek konularına dahil olarak haksız menfaat temin ettikleri ve yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirdikleri tespit edildi. Elebaşılığını Sadettin Pahsa'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlar sonucu 12 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Sadettin Pahsa'nın Elebaşılığını Yaptığı Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Sadettin Pahsa'nın Elebaşılığını Yaptığı Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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