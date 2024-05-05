İçişleri Bakanı: Son 10 ayda 469 organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Son 10 ayda 469 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı: Son 10 ayda 469 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 ay içerisinde 15'i uluslararası olmak üzere toplam 469 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin huzuru için yapılan çalışmalara destek verildiğini belirtti ve sosyal medyada çıkan iddiaların açıklığa kavuşturulması için müfettişlerin görevlendirildiğini ifade etti.

05.05.2024 16:51
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 10 ay içerisinde 15'i uluslararası olmak üzere toplam 469 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 10 ay içerisinde 15'i uluslararası, 40'ı ulusal, 78'i bölgesel, 336'sı yerel olmak üzere toplam 469 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, "22 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük ve Güçlü Türkiye için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda vermiş olduğu büyük destek ve 'Türkiye'nin Huzuru' için hukuktan aldığımız güçle son 10 ay içinde; 15'i'i uluslararası, 40'ı ulusal, 78'i bölgesel, 336'sı yerel olmak üzere toplam 469 organize suç örgütü çökertildi. Organize suç örgütleri ile mücadelemiz devam ederken bazı sosyal medya hesaplarından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımlar yapılmaktadır. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce daha önce soruşturması yapılan ve mahkeme süreci devam eden Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyadaki iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca mülkiye müfettişleri görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Son 10 ayda 469 organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Son 10 ayda 469 organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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