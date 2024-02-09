İçişleri Bakanı: Usulsüz çakar kullananlara 9 milyon 227 bin TL ceza - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Usulsüz çakar kullananlara 9 milyon 227 bin TL ceza

İçişleri Bakanı: Usulsüz çakar kullananlara 9 milyon 227 bin TL ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde bin 433 sürücünün tespit edildiğini ve 9 milyon 227 bin TL para cezası uygulandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, çakar lamba kullanan sürücülere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

09.02.2024 17:42
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan kişilere yönelik yapılan denetimlerde bin 433 sürücünün tespit edildiğini ve 9 milyon 227 bin TL para cezası uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde 81 il Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ekiplerince ocak ayında usulsüz çakar kullanan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çakar lamba kullanan sürücülere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, "Bin 433 sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü. 9 milyon 227 bin TL para cezası uygulandı. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere karşı denetimlerimiz aralıksız sürecek. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, trafikte önceliğimiz, önce insan. Görevi sırasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Usulsüz çakar kullananlara 9 milyon 227 bin TL ceza - Son Dakika


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