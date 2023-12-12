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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u... - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u...

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi.

12.12.2023 - 08:30,
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37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-18 Operasyonu' çerçevesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de 10 adrese operasyon düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-18 Operasyonu' çerçevesinde 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Operasyon çerçevesinde Kayseri KOM ekipleri de 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda ele geçirilen suç unsurlarına el konulduğu öğrenildi. - KAYSERİ

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında 9\'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30\'u...
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: '37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-18 Operasyonu' kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u... - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: "37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u... - Son Dakika
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