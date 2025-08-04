İçişleri Bakanı Yerlikaya: 57 adet sahte diploma ele geçirildi. 197 şüpheliden 37'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 57 adet sahte diploma ele geçirildi. 197 şüpheliden 37'si tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 57 adet sahte diploma ele geçirildi. 197 şüpheliden 37\'si tutuklandı
04.08.2025 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 57 adet sahte diploma ele geçirildi. 197 şüpheliden 37'si tutuklandı

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu sahte diploma skandalı ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Birçok ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, tespit edilen sahte diploma sayısını da açıkladı.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "7 Ocak 2025 tarihinde 23 ilde eş zamanlı ve 23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 2 operasyonda toplam 197 şüpheli şahıs yakalanmış bu şüphelilerin 37'si tutuklanmış, 150'sine adli kontrol kararı verilmiştir.

Sahte belgelerle e-imza üretilmesi ve kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanması konusuyla ilgili olarak; 1. dalga operasyonda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu; TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul bayii/ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunulduğu, bahse konu e-imzalar ile kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak yasa dışı işlemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine; 7 Ocak 2025 tarihinde Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 126 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı.

2. dalga operasyonda Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme, Bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme, elektronik imza kanununa muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; 23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. 20'si tutuklandı. Arananlardan 10 şüpheli şahıs operasyonlar sonrası yakalanmıştır. Suç örgütü çökertilmiş, üyeleri tutuklanmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucu; 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

İçişleri Bakanı, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 57 adet sahte diploma ele geçirildi. 197 şüpheliden 37'si tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mesko Aljovic:
    ey yavrum memlekete bak...Tuz kokmuş tuz..Alın size AKP vizyonunun uçan kaçan dünya lideri Türkiye si.... 4 5 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    hangi AKP'li hainler isimlerini ver sene, 5 3 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    He AKP li ler, hükümet yakalıyor ama suçlu, kendini yakalıyor, Geçmişte Allah bilir neler yapıldı ozamanin hükümetlerinin hiç suçu yok 0 1 Yanıtla
  • 199715:
    Lan oğlum birini unutmuşsıunuz ama neyse sonra. Ayrıca katiller içerde kalmıyor bunları mı tutacaksınız. Kaldı ki bun da hiç sizin suçunuz yok. değil mi? Övünrtek yakalafığınız suç örgütleti san ki grçrn ay kurulmuş gibi lanse ediyorsunuz ya o çok komik. Lan sizib yakalafığınız suç örgütleti başka iktidar görmedi be... 0 0 Yanıtla
  • kurt4354:
    Arka kapıdan yandaşlarınızı salmayın sakın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
Uğur Karakullukçu’nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor
Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz’in yeni takımı şaşırttı Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz'in yeni takımı şaşırttı
İzmir’in Konak ve Bornova ilçelerinde 19 saat su kesintisi yaşanacak İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde 19 saat su kesintisi yaşanacak
Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar Dehşet anları kamerada Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar! Dehşet anları kamerada
Bakanlıktan kritik adım Para transferinde yeni dönem başlıyor Bakanlıktan kritik adım! Para transferinde yeni dönem başlıyor
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya’da öldürüldü Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü
ABD-Rusya gerginliği zirvede Trump nükleer denizaltıları sahaya sürdü ABD-Rusya gerginliği zirvede! Trump nükleer denizaltıları sahaya sürdü
Rakam öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz’a dev teklif Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü

19:16
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor Büyük tehlike kapıda
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor! Büyük tehlike kapıda
18:00
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
14:14
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
09:25
Anlaşma tamam Beşiktaş’tan bir transfer bombası daha
Anlaşma tamam! Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha
09:18
Dolar ve Euro ne kadar oldu İşte bugünün güncel döviz kuru
Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte bugünün güncel döviz kuru
09:18
Sigaraya okkalı zam En ucuzu 90 lira oldu
Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 90 lira oldu
09:02
74 yaşındaki Günay teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı, stüdyoda nefesler tutuldu
74 yaşındaki Günay teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı, stüdyoda nefesler tutuldu
08:57
Altın fiyatları düşüşte İşte bugünün güncel gram, çeyrek, yarım, altın fiyatları
Altın fiyatları düşüşte! İşte bugünün güncel gram, çeyrek, yarım, altın fiyatları
08:55
Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi Galatasaray’ın kasasını dolduracak
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi Galatasaray'ın kasasını dolduracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 21:25:25. #7.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 57 adet sahte diploma ele geçirildi. 197 şüpheliden 37'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.