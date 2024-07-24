İçişleri Bakanı Yerlikaya: Balıkesir'de Tefeci Organize Suç Örgütü Çökertildi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Balıkesir'de 'Kuyu-12' operasyonuyla elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay'ın yaptığı tefeci organize suç örgütü çökertildi. Elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 43 şüpheli yakalandı. 27'si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Suçtan elde edildiği tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu" - BALIKESİR