İçişleri Bakanı Yerlikaya: Balıkesir'de Tefeci Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Balıkesir'de Tefeci Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Balıkesir'de gerçekleştirilen 'Kuyu-12' operasyonunda, Cemil Ay ve Ali Ay'ın liderliğini yaptığı tefeci organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşları dahil 43 şüpheli yakalandı ve bunlardan 27'si tutuklandı. Suçtan elde edildiği tespit edilen yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

24.07.2024 07:53
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Balıkesir'de 'Kuyu-12' operasyonuyla elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay'ın yaptığı tefeci organize suç örgütü çökertildi. Elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 43 şüpheli yakalandı. 27'si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Suçtan elde edildiği tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu" - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Balıkesir'de Tefeci Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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