İçişleri Bakanı Yerlikaya, çakarlı araçla video çeken yarışmacılara ceza kesildi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, çakarlı araçla video çeken yarışmacılara ceza kesildiğini bildirdi

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir yarışma programına giden 3 yarışmacının araç içerisinde yetkisiz oldukları halde çakar kullanmaları üzerine araca ceza kesildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivil Trafik Ekiplerimizin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan 'Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi' haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda bu araç sürücünün ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen bir araca taktığı ve kullandığı tespit edilmiş ve yakalanmıştır. Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür. Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Usülsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.