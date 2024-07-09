İçişleri Bakanı Yerlikaya: Muğla'da meydana gelen depremle ilgili çalışmalar başladı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Muğla ili Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. " - ANKARA