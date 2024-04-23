İçişleri Bakanı Yerlikaya: Taksim'de 1 Mayıs kutlanması bir yasaklama değil kısıtlama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarının yasaklanmadığını, sadece kısıtlama altında olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, bu uygulamanın 7 yıldır devam ettiğini ifade etti.
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23.04.2024 21:12:30. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Taksim'de 1 Mayıs kutlanması bir yasaklama değil kısıtlama - Son Dakika
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