İçişleri Bakanı Yerlikaya: Taksim'de 1 Mayıs kutlanması bir yasaklama değil kısıtlama - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Taksim'de 1 Mayıs kutlanması bir yasaklama değil kısıtlama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarının yasaklanmadığını, sadece kısıtlama altında olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, bu uygulamanın 7 yıldır devam ettiğini ifade etti.

23.04.2024 20:11
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Taksim'de 1 Mayıs kutlanması bir yasaklama değil kısıtlama. 7 yıldır uygulanıyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: Taksim'de 1 Mayıs kutlanması bir yasaklama değil kısıtlama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Taksim'de 1 Mayıs kutlanması bir yasaklama değil kısıtlama - Son Dakika
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