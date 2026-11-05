İçişleri Bakanlığı alkol operasyonunda 121 şüpheliye adli işlem yapıldığını açıkladı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı alkol operasyonunda 121 şüpheliye adli işlem yapıldığını açıkladı

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İçişleri Bakanlığı alkol operasyonunda 121 şüpheliye adli işlem yapıldığını açıkladı
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İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik eş zamanlı operasyonlarda 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlarda 5 bin 754 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi, 9 yasa dışı imalathane deşifre edildi.

Ülke genelinde, polis ekiplerince 'alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine' yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, "Ülke genelinde 'alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine' yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; kaçak ve sahte alkollü içki ile yasa dışı alkollü içki imalatında kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesi amacıyla ülke genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda; 5 bin 754 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 44 bin 677 litre etil alkol, bin 17 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi. 9 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı3. SayfaGüncelSon Dakika

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