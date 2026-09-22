İçişleri Bakanlığı Manisa saldırısına 2 mülkiye ve 2 polis başmüfettişi görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı: "( Manisa'daki saldırı) Meydana gelen olayı her yönüyle incelemek üzere Bakanlığımız tarafından 2 Mülkiye Başmüfettişi ile 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilerek derhal Manisa'ya sevk edilmiştir."