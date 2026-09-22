İçişleri Bakanlığı Manisa saldırısına 2 mülkiye ve 2 polis başmüfettişi görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı Manisa saldırısına 2 mülkiye ve 2 polis başmüfettişi görevlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, Manisa'daki saldırıyı her yönüyle incelemek üzere 2 Mülkiye Başmüfettişi ile 2 Polis Başmüfettişi görevlendirdi. Başmüfettişler derhal Manisa'ya sevk edilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "( Manisa'daki saldırı) Meydana gelen olayı her yönüyle incelemek üzere Bakanlığımız tarafından 2 Mülkiye Başmüfettişi ile 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilerek derhal Manisa'ya sevk edilmiştir."
Kaynak: İHA
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