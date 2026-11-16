İçişleri Bakanlığı son 5 günde siber operasyonlarda 167 şüpheli yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanlığı son 5 günde siber operasyonlarda 167 şüpheli yakalandığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadelede son 5 günde polisin düzenlediği operasyonlarda 167 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakanlık, operasyonların siber suçlarla mücadele kapsamında yürütüldüğünü açıkladı.
İçişleri Bakanlığı: "Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 167 şüpheli yakalandı"
Kaynak: İHA
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