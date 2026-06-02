ICRYPEX Başkanı İçer, Suçlamaları Reddetti

Kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, avukatı Göksu Çelebi'nin ölümüyle ilgili yargılandığı davada, "Ben nüfuzlu bir insan değilim. Hiçbir suç işlemedim. Hakkımda yakıştırmalar yapıldı. Bu süreç sadece beni değil, 70 yaşındaki annem ile babamı da etkiledi" dedi.

Kripto para borsası ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'in avukat Göksu Çelebi'nin uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Gökalp İçer ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen tanık Ayça Şirin Kında, olayın oluşuna ilişkin doğrudan bilgisinin bulunmadığını belirterek, "Göksu 14 yıllık arkadaşımdı. Sanıkla bir kez görüştüm, rahatsız ediciydi. Sürekli kendisinden bahsediyordu. Uyuşturucu kullandığına dair bilgim yok. Göksu Gökalp ile ilişki sonrası psikolojik değişim yaşadı ve sosyal çevresini daralttı" dedi.

"Bana yüklenen suçlamaları kabul etmiyorum"

Savunma yapan tutuklu sanık Gökalp İçer ise, "Dosyaya gelen bilirkişi ve adli tıp raporlarında ve telefon incelemesinde yer alan uyuşturucu madde görüntüleri olaydan çok önceye aittir. Söz konusu görüntülerle ilgili daha önce emniyette de ifade verdim" dedi.

Göksu Çelebi ile ilk kez 21 Ocak 2025 tarihinde Ankara'da yüz yüze görüştüklerini anlatan İçer, "Bundan önce herhangi bir görüşmemiz olmadı. Birlikte kaldıktan 2-3 hafta sonra Göksu İstanbul'a geldi. İlk kez madde kullanmamız ise Mart ayının ikinci yarısında oldu. Bana 'Göksu'yu uyuşturucuya Gökalp alıştırdı' denildi. Hakkımda yakıştırmalar yapıldı. Bu süreç sadece beni değil, 70 yaşındaki annem ile babamı da etkiledi" diye savunma yaptı.

Çelebi'nin ailesinin olaydan sonra şikayetçi olmasına ilişkin de konuşan İçer, "Aile, Göksu'nun uyuşturucu kullandığını bilmediklerini söylüyor. Ancak dosyada Göksu'nun 28 Temmuz'da İstanbul'da olduğuna ilişkin veriler bulunuyor. Devlet hastanesi sizi arayıp kızınızın madde kullanımı nedeniyle yoğun bakımda olduğunu söylese ilk yapacağınız şey ne olur? Buna rağmen neden 18 gün beklendi, neden ben tutuklandıktan ve olay basına yansıdıktan sonra şikayetçi olundu?" ifadelerini kullandı.

İçer savunmasının sonunda, "Ben nüfuzlu bir insan değilim. Hiçbir suç işlemedim. Üzerime atılı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme' ve 'kadına karşı olası kastla öldürme' suçlamalarını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyada eksikliklerin giderilmesi ve ek raporların beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL