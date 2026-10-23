İddiaya göre Bartın Kozcağız'da ölü bulunan berber 650 bin TL borç nedeniyle vuruldu - Son Dakika
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İddiaya göre Bartın Kozcağız'da ölü bulunan berber 650 bin TL borç nedeniyle vuruldu

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Bartın Kozcağız'da dere yatağında ölü bulunan berberin, kendisine 650 bin TL borcu olduğu öğrenilen bir kişi tarafından vurulduğu iddia edildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliğine sevk edilirken diğer 3 kişi serbest bırakıldı.

Bartın'ın Kozcağız beldesinde dere yatağında ölü bulunan berberin silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliğine sevk edildi.

Bartın'ın Merkez ilçesine bağlı Kozcağız beldesi Ustaoğlu köyünde 20 Ekim Salı günü dere yatağında bir motosiklet ve yanında Murat Barışık'ın (35) cansız bedeni bulunmuştu. Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alınırken, köprü üzerindeki kan ve Barışık'ın cesedindeki kurşun izi üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bölgede yapılan incelemelerde Barışık'ın telefonu ve ve bir tabanca bulundu.

Yapılan araştırmalarda maktulle aynı köyde ikamet eden ve araç ve motosiklet alım satımından kaynaklı Barışık'a yaklaşık 650 bin TL borcu olduğu öğrenilen fabrika işçisi Ö.Ç'nin (21) borcunu ödeyemediği tespit edildi. Şüphelinin olaydan üç gün önce öldürme eylemini planlayarak olayın gerçekleştiği bölgeye gittiği ve tabancasını burada sakladığı, olay günü ise maktulü bölgeye çağırarak sakladığı tabancayla ensesine bir el ateş ettiği iddia edilirken, şüphelinin daha sonra maktulü ve maktule ait motosikleti dereye attığı, Murat Barışık'ın cep telefonu ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da dereye attığı tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan şüpheli Ö.Ç. gözaltına alındı. Derinleşen soruşturmada çok sayıda kişinin bilgisine başvurulurken, 3 kişi daha gözaltına alındı. Ö.Ç ve diğer 3 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Sabah saatlerinde Bartın Adliyesine getirilen 4 kişiden 3'ü ifadeleri akabinde savcılık tarafından serbest bırakılırken, "tasarlayarak adam öldürme" iddiasıyla gözaltına alınan Ö.Ç. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaKozcağızAdliyeGüncelBartınSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: İddiaya göre Bartın Kozcağız'da ölü bulunan berber 650 bin TL borç nedeniyle vuruldu - Son Dakika
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