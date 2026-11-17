İddiaya göre Şanlıurfa Siverek'te otomobile bağlanan atın koştuğu anlar tepki çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iddiaya göre otomobilin arkasına bağlanan at, trafikte koşturuldu. Atın hareket halindeki aracın hızına yetişmeye çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi ve bu görüntüler tepki çekti.
Şanlıurfa'da otomobilin arkasına bağlanan atın trafikte koşturulduğu anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Olay, Siverek ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir at otomobilin arkasına bağlanarak trafikte koşturuldu. Atın, hareket halindeki aracın hızına yetişmeye çalışarak koştuğu anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Atın otomobile bağlı şekilde koşturulduğu anlara ait görüntüler tepki çekti.
Kaynak: İHA
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