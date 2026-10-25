Iğdır'da 27 günlük çalışmada aranan 46 kişi yakalandı, 39'u tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da 27 günlük çalışmada aranan 46 kişi yakalandı, 39'u tutuklandı

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Iğdır\'da 27 günlük çalışmada aranan 46 kişi yakalandı, 39\'u tutuklandı
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Iğdır\'da 27 günlük çalışmada aranan 46 kişi yakalandı, 39\'u tutuklandı
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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, 25 Eylül-21 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde çeşitli suçlardan aranan 46 kişiyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 39'u tutuklanırken, çalışmalarda 41 kesici-delici alet ve 643 gram metamfetamin ele geçirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünce tarafında 27 günde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 46 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 39'u tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Eylül-21 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 39'u tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Asayiş, çocuk, göçmen kaçakçılığı, narkotik ve siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen denetim ve aramalarda çok sayıda silah, kesici ve delici alet, uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve pompalı tüfek ile bıçak, satır, kılıç ve muşta gibi 41 kesici ve delici alet ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ise 643 gram metamfetamin, 105 gram esrar/skunk ile muhtelif miktarlarda afyon sakızı, bonzai ve sentetik ecza bulundu. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda da 3 bin 66 paket gümrük kaçağı sigara, 227 şişe kaçak alkollü içki, 936 litre kaçak akaryakıt, 16 gümrük kaçağı cep telefonu ve 51 kilogram gıda ürünü ele geçirildi.

Kaynak: İHA
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