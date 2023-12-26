Iğdır\'da 5 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

Iğdır'da yurda yasa dışı yollardan giren 5 Afganistan uyruklu ve bunlara organizatörlük yapan iki kişi gözaltına alınırken, iki organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ve 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Iğdır'ın Aralık ilçesi kırsal alanında yurda yasa dışı yollardan giren 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile bu göçmenlere organizatörlük yapan 2 şahıs yakalanarak göz altına alındı. Organizatör 2 şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz gönderildi. 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ise ülkelerine gönderilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi. - IĞDIR