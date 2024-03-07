Iğdır\'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

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Iğdır'da Vali Ercan Turan, başkanlığında 'Iğdır'ın Huzuru' temalı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ercan Turan, "2024 yılının ilk iki aynı geride bıraktık. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın riyasetinde ilimizin huzuru ve güvenliği için tüm kurumlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Bir şehirde kamu düzeni, güvenliği ve huzurun ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla, ortak akılla hareket ediyoruz. Amacımız, gayemiz hemşehrilerimizin huzuru, güvenliği, mutluluğu ve esenliğidir" dedi.

"2024 yılı başından itibaren gerek Uygulama Noktalarında sabit şekilde gerekse seyir halinde yapılan şok uygulamalarda 162 uygulama sonucunda toplamda 23 bin 443 şahıs ve 11 bin 545 araç sorgulanmış, tespit edilen aksaklık ve suç unsurları ile ilgili gerekli işlemler tesis edilmiştir" diyen Vali Turan, "Aranan şahısların yakalanmasına yönelik 2024 yılı başından itibaren yürütülen operasyonlar neticesinde 66 şahıs yakalanarak Adli Mercilere teslim edilmiş, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla aranan şahıs yakalama oranlarında yüzde 100'lük bir artış başarısı sağlanmıştır. Özellikle 2024 yılı başından itibaren yürütülen önleyici kolluk faaliyetleri, aranan şahıs yakalamaları, saha ve analiz çalışmaları neticesinde tutuklama oranlarındaki artış sonucunda, bir önceki yıla kıyasla 2024 yılında azalma olmuştur. Yaralama, taciz, hakaret ve tehdit başta olmak üzere kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 15'lik, hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve yağma başta olmak üzere malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 47'lik, asayiş suçlarının genelinde ise yüzde 24'lük bir azalma sağlandığı gözlemlenmiştir" dedi.

KADES ile ilgili bilgi veren Vali Turan, "Aile İçi ve Kadına Şiddet olaylarının en aza indirgenmesi ve yaşanan olaylarda mağdurların kolluk birimlerine en hızlı şekilde ihbarda bulunabilmelerini sağlamak amacıyla, KADES (Kadına Acil Destek İhbar Sistemi) uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyetleri yürütülmüş ve bugüne kadar uygulama 5 bin 163 kişi tarafından indirilmiştir" dedi.

Vali Turan, "2024 yılı başından itibaren yürütülen NARKOREHBER olarak adlandırılan eğitim faaliyetleri ile 1767 kişiye bilgilendirme yapılmış, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında 1461 anne ve anne adayına eğitim düzenlenmiştir. Yıl sonuna kadar 10 bin kişiye bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir" dedi.

Vali Ercan konuşmasının devamında, "Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yılbaşından bugüne kadar bin 260 gram esrar, 158 gram metamfetamin, 54 gram afyon sakızı ele geçirilmiş, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, adli makamlara intikal ettirilen 16 uyuşturucu tacirinden 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Düzensiz göçmenlerin hedefi konumunda bulunan Ülkemize, özellikle İran üzerinden yasadışı yollarla gelen, çoğunluğu Afgan uyruklu şahısların oluşturduğu göçmenlerin ve bu şahısların kaçak yollarla Ülkemize girişlerini ve barınmalarını sağlayan insan tacirlerinin yakalanmasına yönelik operasyonel faaliyetler kararlı bir şekilde yürütülmektedir. 2024 yılı başından itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda; 48 düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmiş, 12 göçmen kaçakçısı yakalanmış, bu şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 2024 yılında gerçekleştirilen başarılı çalışmalar neticesinde, göçmen kaçakçısı yakalamalarında 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 800 oranında artış sağlanmış, düzensiz göçmenlerin ve insan tacirlerinin yakalanmasına yönelik mücadelemiz azimle devam etmektedir. 2024 Yılı başından itibaren yapılan ŞOK uygulamalarda 189 bin 764 şahıs ve 29 bin 668 araç sorgusu yapılmış, haklarında kesinleşmiş hapis cezası hükmü bulunan toplam 124 aranan şahıs yakalanmış, yoklama kaçağı 541 şahıs hakkında işlem yapılmış, 38'i tutuklanmıştır. Bu yakalamalar sonucunda, 2024 yılında Evden Hırsızlık Suçlarında yüzde 55 azalış, Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlarda yüzde 35 azalış meydana gelmiştir. Ayrıca Aile içi ve Kadına Şiddet olaylarının en aza indirgenmesi ve yaşanan olaylarda mağdurların kolluk birimlerini en hızlı şekilde ihbarda bulunabilmelerini sağlamak amacıyla;

KADES Projesi kapsamında bugüne kadar toplam 3488 kişi tarafından indirilmiştir. İşyeri/okul ziyaretlerinde toplam 699 kişiye bilgilendirme yapılmıştır. 2024 yılı içerisinde 174 okul servisi denetlenmiş, trafik yönünden 332 şahsa ve 460 araca ilgili maddelerden 2 milyon 495 bin 795 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2024 yılı içerisinde 11 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalanarak haklarında adli işlem yapılmış olup, bu organizatörlerden 8'i tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 2024 yılında ilimiz genelinde, Ulusal Güvenliği tehdit eden terör örgütlerine yönelik 44 operasyon da 15 şüpheli hakkında adli tahkikat, 15 şüpheli hakkında adli işlem, 10 şüpheli hakkında gözaltı, 10 şüpheli hakkında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Iğdır S Tipi kapalı cezaevinde, 732 kapasiteli, 394 hükümlü ve 228 tutuklu toplamda 622 şahıs Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır" dedi. - IĞDIR