Evinde çıkan yangını telefonla öğrendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Evinde çıkan yangını telefonla öğrendi

Evinde çıkan yangını telefonla öğrendi
12.06.2026 00:06  Güncelleme: 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'ın Gülpınar köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayın elektrik tesisatındaki kısa devreden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Ev sahibi yangını akrabalarından öğrendi.

Iğdır'ın Gülpınar köyünde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı sırada şehir dışında olduğu öğrenilen ev sahibi, olayı akrabalarının telefonuyla öğrendi.

Edinilen bilgiye göre, Gülpınar köyünde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılanamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatındaki kısa devreden kaynaklandığı değerlendirildi. Yangının çıktığı sırada şehir dışında olduğu öğrenilen ev sahibi Sadık Öztürk, yaşanan felaketi akrabalarının telefonuyla öğrendi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Gülpınar, İtfaiye, Iğdır, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinde çıkan yangını telefonla öğrendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü
Kuzey İrlanda’daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti

00:01
Meksika’dan Dünya Kupası’na görkemli başlangıç
Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç
23:22
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama talebi
23:05
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
22:54
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
21:30
CHP’den ayrılacaklar mı Özgür Özel’den net yanıt geldi
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi
21:17
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 00:43:00. #7.12#
SON DAKİKA: Evinde çıkan yangını telefonla öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.