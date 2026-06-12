Evinde çıkan yangını telefonla öğrendi

Iğdır'ın Gülpınar köyünde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı sırada şehir dışında olduğu öğrenilen ev sahibi, olayı akrabalarının telefonuyla öğrendi.

Edinilen bilgiye göre, Gülpınar köyünde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılanamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatındaki kısa devreden kaynaklandığı değerlendirildi. Yangının çıktığı sırada şehir dışında olduğu öğrenilen ev sahibi Sadık Öztürk, yaşanan felaketi akrabalarının telefonuyla öğrendi. - IĞDIR