Iğdır'da saygı duruşuna uymayan ve İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Iğdır'da saygı duruşuna uymayan ve İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan iki kişi gözaltına alındı

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Iğdır'da saygı duruşuna uymayan ve İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan iki kişi gözaltına alındı Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor müsabakası öncesinde, TUSAŞ'ta şehit olan vatandaşlarımız için düzenlenen saygı duruşu sırasında ve akabinde okunan İstiklal Marşı'nda tribünde...

01.11.2024 16:09
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Iğdır'da saygı duruşuna uymayan ve İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan iki kişi gözaltına alındı

IĞDIR - Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor müsabakası öncesinde, TUSAŞ'ta şehit olan vatandaşlarımız için düzenlenen saygı duruşu sırasında ve akabinde okunan İstiklal Marşı'nda tribünde ayağa kalkmadıkları tespit edilen iki kişi gözaltına alındı.

27 Ekim 2024 Pazar günü Iğdır Şehir Stadyumu'nda gerçekleşen Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor müsabakası öncesinde, TUSAŞ'ta şehit olan vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Düzenlenen saygı duruşu sırasında ve akabinde okunan İstiklal Marşı'nda tribünde ayağa kalkmadıkları tespit edilen N.K. ve B.Y. isimli şahıslar, Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, milli değerlere saygı göstermenin önemine dikkat çekerek bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.

(SY-AT-ŞG-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da saygı duruşuna uymayan ve İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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