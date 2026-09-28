Iğdır Tuzluca'da 20 kişinin karıştığı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Iğdır Tuzluca'da 20 kişinin karıştığı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

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Iğdır Tuzluca\'da 20 kişinin karıştığı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde arazi anlaşmazlığını görüşmek için akşam saatlerinde çarşı merkezinde buluşan yaklaşık 20 kişilik grup arasında sopalı kavga çıktı. Kavga sırasında yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle konuşmak için bir araya gelen yaklaşık 20 kişilik grup arasında kavga çıktı. Sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tuzluca ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup, konuyu görüşmek üzere akşam saatlerinde Tuzluca çarşı merkezinde buluştu. İddiaya göre gruplardan birinin ellerinde sopalarla buluşma noktasına gelmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sopalarla saldırdığı kavgada çevrede bulunan vatandaşlar araya girerek, tarafları ayırdı. Olayda yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikTuzlucaGüncelKavgaIğdırSon Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır Tuzluca'da 20 kişinin karıştığı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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