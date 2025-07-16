IKBY'de Petrol Sahalarına İHA Saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Norveç ve ABD'li şirketlere ait üç petrol sahasına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde petrol sahalarına yönelik saldırılar sürüyor. IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde 4 insansız hava aracının (İHA) Zaho ilçesi ile Duhok vilayetinde yer alan 3 petrol sahasını hedef aldığı belirtildi. Saat 06.00 ve 06.15'te iki İHA ile Zaho'ya bağlı Fişhabur bölgesinde yer alan Norveç petrol ve gaz şirketi DNO şirketine ait petrol sahasına, bir İHA ile saat 07.00'de Zaho'ya bağlı Tavke bölgesindeki DNO'ya ait başka bir petrol sahasına saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Norveçli petrol şirketi çalışmalarını durdurdu

DNO şirketi tarafından yapılan açıklamada, Zaho ilçesinde bulunan Tavke ve Fişhabur petrol sahalarında üretimin saldırıların ardından geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Saldırının yol açtığı hasarın değerlendirildiği, daha sonra iki sahada da petrol üretimine yeniden başlanacağı kaydedildi. Saldırılarda can kaybı yaşanmadığı vurgulandı.

ABD'li şirket de hedef alındı

IKBY Terörle Mücadele Birimi'nden yapılan ikinci açıklamada ise saat 07.14'te Duhok vilayetinin Şeyhan ilçesine bağlı Badre'de bulunan ABD'li Hunt Oil şirketine ait petrol sahasının İHA tarafından hedef alındığı ifade edildi. Saldırılarda can kaybı olmadığı belirtildi.

Bugünkü saldırılarla birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde pazartesiden bu yana vurulan petrol sahası sayısı 5'e yükseldi. - DUHOK