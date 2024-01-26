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IKBY'deki Gaz Tesisi'ne SİHA Saldırısı Sonucu Yangın Çıktı - Son Dakika
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IKBY'deki Gaz Tesisi'ne SİHA Saldırısı Sonucu Yangın Çıktı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisi'ne silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktı. Saldırı nedeniyle IKBY'de elektrik kesintisi yaşandı. Saldırıyı ABD kınadı.

IKBY\'deki Gaz Tesisi\'ne SİHA Saldırısı Sonucu Yangın Çıktı
26.01.2024 - 12:18,
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde yer alan Kormor Gaz Tesisi'ne silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktı. Saldırı sonucu IKBY'de elektrik kesintisi meydana geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisi'ne SİHA saldırısı düzenlendi. SİHA'nın tesisteki akaryakıt deposuna isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

IKBY'de elektrik kesintisi

IKBY Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kormor Gaz Tesisi'nde 25 Ocak'ta saat 22.22'de çıkan yangın nedeniyle çalışanların ve sahanın güvenliğini sağlamak amacıyla enerji santrallerine gaz sevkiyatı durduruldu. Yangın aynı zamanda elektrik üretiminin 2 bin 800 megavatın altına düşmesine yol açtı" ifadesi kullanıldı.

Yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, alevlerin söndürülmesinin ardından elektrik üretiminin yeniden başlayacağı kaydedildi.

ABD'den kınama

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kormor Gaz Tesisi'ne düzenlenen saldırıyı kınayarak, "Altyapının hasar görmesine yol açan bu saldırı, milyonlarca insanın kış mevsiminde elektriksiz kalmasına neden oldu" dedi. Romanowski, ABD'nin egemenliğini ve güvenliğini desteklemek için Irak'ın yanında olduğunu ifade etti. - ERBİL

Kaynak: İHA
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, SİHA, Saldırı, Uluslararası İlişkiler, Enerji, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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