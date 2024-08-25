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İki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Pazar günü Saray ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. Murat Giray Caddesi üzerinde seyreden Adnan Ç. idaresindeki 34 KFU 908 Plakalı kamyonet ile Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyreden Ahmet K. idaresindeki 22 EP 316 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu Adnan Ç. idaresindeki 34 KFU 908 plakalı kamyonet kaldırıma çıkıp, yolcu durağına çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada 34 KFU 908 Plakalı kamyonette yolcu olarak bulunan Ulaş K. yaralandı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı Ulaş K. yaklaşık 30 dakika olay yerine ambulansın gelmesini bekledi.

Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralı Ulaş K. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.