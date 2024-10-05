İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor - Son Dakika
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İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor

İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu\'nun verdiği pozlara tepki yağıyor

Semih Çelik isimli şahsın, iki genç kızı vahşice öldürmesinin yankıları sürerken ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun sergi için verdiği pozlar yeniden gündem oldu. Birçok kişi bu pozlar için "Bunun nesi sanat şimdi?" sorusunu soramadan edemedi.

05.10.2024 10:27
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İstanbul Fatih'te Semih Çelik isimli kişi, sevgilisinin başını kesip surlardan aşağıya attıktan sonra intihar etti. Çelik'in surdaki cinayeti işlemeden önce de eski sevgilisi olan kadını kafasını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

ÜNLÜ OYUNCU TEPKİLERİN ODAĞINDA

Türkiye'yi sarsan bu olay sonrası sosyal medya ayağa kalkarken diğer yandan akıllara aylar önce ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozlar geldi. Elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içerisinde pozlar veren Kaygılaroğlu yine tepkilerin hedefi oldu.

Konuyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

- Bunun sanatla ilgisi yok. Resmen kadına şiddet çağrısı yapıyor.

- Bunun nesi sanat şimdi?

- Bunlara bilerek yaptırılıyor bu işler. Zavallı adamlar...

- Buna nasıl izin verildi?

- Bugün bu ülkede bir vahşet yaşandı ve aklıma bu görsel geldi.

İşte büyük tepki çeken o pozlar;

İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor

Uraz Kaygılaroğlu, Semih Çelik, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Magazin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Bayram Yavuz:
    Abi şaka mı yapıyorsunuz? Çocuklar okuyor etkileniyor böyle haberler yasaklanmalı! 221 3 Yanıtla
  • Fatih Erg:
    Saçmalık abidesi 162 2 Yanıtla
  • bahtiyar aksoy:
    daha önce de öldürmüş ve o musvette halkın içinde hemi sıçayım sizin adaletinize 99 4 Yanıtla
  • Yasin Dağlı:
    yani bunada sanatçı oyuncumu diyorlar olsa olsa bundan soytarı olur başka bişey olmaz. 99 2 Yanıtla
  • Merkan Bey:
    urazcım sana geçmiş olsun sen bittin hadi güle güle 93 7 Yanıtla
  • Emir null:
    yayın yasağı lazım . hiç olmamış gibi bilinçaltına yerlesmemesi gerek. lütfen haber yapmayın. 83 2 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    BUNA SANT DİYENİN ................ 75 2 Yanıtla
  • Taner Kara:
    Böyle paylaşımmı olur bu ne rezillik. iki genç kızın katledildi bir zamanda bu paylaşım normal mi şiddetle kınıyorum. 61 2 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Ruh hastalığınızı yüzünüze çarptı diye rahatsız oldunuz? Halının altına süpürmekle geçmiş bütün hayatınız, dışa vurulunca uykular kaçtı tabii.. :) 27 8 Yanıtla
  • Nevzat A:
    Oldukça dikkat çeken birsey yapmış. 27 5 Yanıtla
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