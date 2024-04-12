İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
DÜZCE - Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Behçet K. idaresindeki 81 ADV 628 plakalı Fiat marka otomobil, Düzce Caddesi'nde karşı istikametten gelen Sezgin A. hakimiyetindeki 67 LD 521 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de yol kenarına savruldu. Kazada Sezgin A. ve yanında yolcu olarak bulunan Hakan D. ile 81 ADV 628 plakalı otomobildeki yolcu Aysel K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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